الامارات | جلسة حوارية لـ «تمكين الشباب وتعزيز المواطنة الإيجابية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان «تمكين الشباب وتعزيز المواطنة الإيجابية»، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس شباب شرطة أبوظبي ومجلس العين للشباب.

واستهدفت الجلسة، التي عقدت بمقر الإدارة في منطقة الفوعة بالعين، طلبة دورة التأهيل المهني، والدورة التخصيصية للخدمة الوطنية الدفعة 22، وأبطال شرطة الغد في نسختها السابعة، بهدف رفع الوعي الشبابي ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الخبرة الأمنية والرؤية المجتمعية.

وأشار مدير إدارة التأهيل الشرطي، العميد حسين علي الجنيبي، إلى إنجازات ودور أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تنمية روح الولاء والمواطنة الصالحة في نفوس الشباب، وأهمية التعليم الأمني والتسلح بالقدرات النوعية التي يحتاجها الوطن في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال المناهج التعليمية والتدريبات المهنية والدورات التدريبية، التي تسهم بدورها في إعداد وبناء طلاب قُدوة في السلوك والانضباط داخل المجتمع.

وتناولت الجلسة التي أدارها رئيس مجلس العين للشباب، مسلم حمود الدرعي، محاور حيوية عدة، اشتملت على دور الشباب في بناء المستقبل، وأهمية تمكينهم بالمهارات والفرص التي تسهم في ترسيخ دورهم الإيجابي في المجتمع، وتحفيز الطاقات الشبابية للمشاركة في المبادرات المجتمعية والشرطية.

وأوضح عضو مجلس شرطة أبوظبي للشباب، النقيب حسن محمد البلوشي، دور المواطنة الإيجابية في تعزيز أمن المجتمع، مؤكداً أن الفرد الواعي بحقوقه وواجباته يسهم في دعم جهود الجهات الأمنية من خلال التزامه بالقوانين، والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يهدد استقرار المجتمع، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، ما يسهم في خلق بيئة آمنة يسودها التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأكد جاسم حسن العبيدلي، من المؤسسة الاتحادية للشباب، أهمية دعم فئة الشباب في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية لديهم، وآلية تمكينهم في العمل المؤسسي والمجتمعي، موضحاً مفهوم التمكين وأبرز المبادرات الوطنية التي تُعنى ببناء قدرات الشباب وإشراكهم في المبادرات الأمنية والمجتمعية، ودورهم في اتخاذ وصناعة القرار لتمكينهم من الإسهام الفاعل في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستدام.

واختتم المتحدثون الجلسة بطرح رؤى وتجارب ملهمة حول دور الشباب في تعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ المواطنة الإيجابية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشباب، وسبل تحويلها إلى فرص تسهم في تطوير الذات وخدمة الوطن، وتوصيات بضرورة التمسك بالعادات والتقاليد والموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على تراثها الأصيل، وأكدوا أن الشباب هم الركيزة الأساسية في استدامة النجاحات وتحقيق الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة.

حضر الجلسة نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، وعدد من الضباط وعناصر الشرطة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي تنفذها شرطة أبوظبي لتمكين الكوادر الشابة وتحفيزهم على تبني المبادرات الإيجابية، بما يرسّخ قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية في نفوسهم، وحرصها على توفير منصات تفاعلية تتيح للشباب تبادل الأفكار ومناقشة التحديات وطرح المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع، وتعزيز الحس الوطني والمسؤولية الفردية.