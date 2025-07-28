مكتوم بن محمد: مركز دبي المالي العالمي يسجل أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن مركز دبي المالي العالمي، سجل أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، وحقق نتائج قياسية في النصف الأول من 2025.

وقال سموه عبر منصة إكس: "في أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، سجّل مركز دبي المالي العالمي نتائج قياسية في النصف الأول من 2025، بانضمام 1.081 شركة مسجلة نشطة ونمو سنوي بنسبة 25% في إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة، وتحقيق ارتفاع بنسبة 28% في إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية، ليُعزز موقع دبي كمركز مالي عالمي رائد".

وأضاف سموه: "كما شهد قطاع صناديق التحوط نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 72% مرتفعاً إلى 85 صندوقاً، بينما ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي إلى 1.388 شركة بنمو سنوي 28%.

وأكد سموه:"رؤيتنا واضحة في جعل دبي ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية وفق أجندتها الاقتصادية D33، وسنواصل العمل معاً لتظل دبي المدينة التي تصنع المستقبل وتقود تقدمه".

