الامارات | الإمارات تهيب بمواطنيها في الصين توخي الحذر بسبب العاصفة الإستوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت القنصلية العامة لدولة الإمارات في شنغهاي، بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية الصين الشعبية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية التي تؤثر على طول السواحل لمقاطعتي جيانغسو وتشجيانغ، وكذلك مدينة شنغهاي.