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الامارات | الإمارات تهيب بمواطنيها في الصين توخي الحذر بسبب العاصفة الإستوائية

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  • الامارات | الإمارات تهيب بمواطنيها في الصين توخي الحذر بسبب العاصفة الإستوائية 1/2
  • الامارات | الإمارات تهيب بمواطنيها في الصين توخي الحذر بسبب العاصفة الإستوائية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت القنصلية العامة لدولة الإمارات في شنغهاي، بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية الصين الشعبية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية التي تؤثر على طول السواحل لمقاطعتي جيانغسو وتشجيانغ، وكذلك مدينة شنغهاي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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