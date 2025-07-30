الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

توقعات الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
- الرياح: خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
- الموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44، والمد الثاني عند الساعة 05:26، والجزر الأول عند 10:52، والجزر الثاني عند الساعة 23:46.
- الموج في بحر عمان: خفيف إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:25، والمد الثاني عند الساعة 03:02، والجزر الأول عند الساعة 20:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

