الامارات | «المعاشات»: تحقيق الأمن المالي يبدأ من إدارة التكاليف والالتزامات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن التخطيط للتقاعد أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المالي في سنوات ما بعد التقاعد، وإن البدء مبكراً في اتخاذ خيارات استثمارية ذكية، يوفر شبكة أمان تُسهم في ضمان تقاعد مريح في المستقبل، ويأتي ذلك في إطار تدشين الهيئة دورة «خيارات الاستثمار» على منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، وهي المبادرة الوطنية الأكبر والأشمل لمهارات المستقبل في الإمارات، والتي أطلقت أواخر 2022.

وتهدف الدورة إلى تمكين المؤمن عليهم من إدارة وتوزيع الأصول بشكل أكثر فاعلية خلال مراحل حياتهم المختلفة، وفهم خيارات الاستثمار المتاحة خلال كل مرحلة، مع الاطلاع على أفضل عروض الاستثمار المتاحة في السوق، وإدارة الثروات، وفهم عملية تقييم مخاطر الاستثمار، بما يضمن استثماراً ناجحاً وبنّاء. وتُعرّف الدورة بمفاهيم تحقيق الأمن المالي والاستراتيجيات التي تعزز التخطيط للتقاعد، واستراتيجيات تنويع مصادر الدخل، والتعريف بفئات الأصول المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها، مثل الأسهم والسندات والعقارات، كما توضح خطوات أساسية تساعد في التخطيط للاستراتيجية الاستثمارية، ومراحل الحياة التي تبدأ وتتطور فيها عمليات الاستثمار، وحجم الاستثمار المتوقع حسب كل مرحلة عمرية، وأنواع الاستثمار والنظم المتاحة التي توفر شكلاً من أشكال الاستثمار، مثل نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي ترعاها الدولة، وخطط التقاعد القائمة على التأمين، وخطط الاستثمار الخارجي، والاستثمارات العقارية وغيرها.