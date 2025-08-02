الامارات | بلدية دبي تحصد جائزة «الفائز الوطني» ضمن الجوائز الدولية للسلامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت بلدية دبي جائزة «الفائز الوطني» على مستوى الدولة ضمن الجوائز الدولية للسلامة لعام 2025، من مجلس السلامة البريطاني.

وتُعد الجائزة واحدة من أرقى الجوائز العالمية التي تكرم المؤسسات الرائدة في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.

ويأتي الإنجاز تتويجاً لنهج البلدية المتكامل في تعزيز منظومة الصحة والسلامة، حيث تميزت ضمن مئات المؤسسات المشاركة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وإفريقيا وآسيا والهند وأوروبا والشرق الأوسط.

ويُعد حصول بلدية دبي على الجائزة بمثابة اعتراف دولي بريادتها ودورها كممثل لدولة الإمارات في تحقيق معايير سلامة عالمية المستوى، خصوصاً أنها باتت واحدة من ضمن 10 مؤسسات على مستوى العالم تحصد هذا اللقب.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية بالإنابة الدكتورة نسيم محمد رفيع، إن هذا الإنجاز يعكس التزام البلدية بتعزيز ثقافة وقائية مستدامة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية التي تسهم في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر جاذبية وجودة حياة للسكان والزوار وتتمتع بأفضل منظومة صحية وغذائية مستدامة، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات الحيوية.

وحققت بلدية دبي الإنجاز بفضل عدد من العوامل، من أهمها تبني أفضل أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية مع الالتزام الصارم بالمعايير العالمية.