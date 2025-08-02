الامارات | للمستخدمين.. تعرف إلى المخالفات والغرامات الخاصة بـ"مترو دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، غرامات مخالفات مترو دبي، والتي قد يقع فيها بعض المستخدمين، حيث قسّمتها إلى 5 فئات هي: التعرفة، وسلوكيات الاستخدام، وعدم الالتزام، والصحة العامة، والسلامة والأمان.

وفيما يتعلق بالتعرفة، حددت 6 مخالفات بغرامة تبلغ قيمتها 200 درهم، وهي:

استخدام وسائل ومرافق النقل العام والخدمات، أو الدخول / الخروج من المناطق الخاضعة لدفع التعرفة، دون دفع التعرفة المطبقة.

عدم إبراز البطاقة الموحّدة عند الطلب.

استخدام بطاقة مخصصة لغير المستخدم.

استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.

استخدام بطاقة غير صالحة.

بيع بطاقات نول دون الحصول على إذنٍ مسبق من الوجهة المختصة.

بينما حددت غرامة 500 درهم كعقوبة لاستخدام بطاقة مزورة.

أما بالنسبة لسلوكيات الاستخدام، حددت غرامة 100 درهم لمخالفات:

التسبّب بإزعاج أو إضطرابات بأية طريقةٍ كانت لمستخدمي وسائل ومرافق وخدمات النقل العام.

الدخول أو الجلوس في مناطق مخصصة لفئاتٍ معيّنة.

الأكل والشرب في مناطق لا يُسمح فيها بذلك.

فيما حددت عقوبة النوم في المنصات التي ينتظر فيها الركّاب أو في أماكن يُمنع فيها النوم بـ300 درهم. بينما في حال التسبّب بأضرار، تخريب أو تدمير المعدات أو المقاعد في وسائل ومرافق وخدمات النقل العام، فجاءت عقوبتها الغرامة 2000 درهم. وأخيراً مخالفة إيقاف السيارات في مناطق مخصصة لمستخدمي المترو لفترة تتخطّى الفترة المسموح بها، وتبدأ بغرامة 100 درهم يومياً وتصل حتى 1000 درهم.

وبالنسبة لفئة عدم الالتزام، أكدت هيئة الطرق والمواصلات، أن هناك 3 مخالفات تبلغ قيمة غرامتهم 100 درهم وهم:

الدخول إلى مناطق محظورة داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام خلافاً لعلامات ولافتات التحذير.

الوقوف أو الجلوس في مناطق غير مخصصة للركاب داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام.

وضع القدمين على المقاعد.

كما حددت غرامة 200 درهم في حال ارتكاب المخالفات التالية:

بيع أو ترويج السلع والبضائع بأية وسيلةٍ كانت داخل وسائل ومرافق النقل العام.

عدم الالتزام بتعليمات المفتّشين أو الأشخاص المكلّفين رسمياً من قبل السلطات المختصة أو عرقلة أداء واجباتهم.

استخدام وسائل ومرافق وخدمات النقل العام خلافاً لتعليمات السلطات المذكورة على اللوحات الإعلانية.

أما فيما يتعلق بالصحة العامة، أقرت الهيئة غرامة 100 درهم في حال إدخال الحيوانات إلى وسائل ومرافق وخدمات النقل العام، ما عدا الكلاب المرافقة لأصحاب الهمم، وغرامة 200 درهم في حال البصق، إلقاء القمامة، أو أي عملٍ من شأنه إلحاق الضرر بنظافة وسائل ومرافق وخدمات النقل العام. بالإضافة إلى التدخين داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام.

وذكرت أنه بالنسبة لمعيار السلامة والأمان، فهناك 4 مخالفات تبلغ غرامتهم 100 درهم وهم:

سوء استخدام المصاعد والسلالم المتحركة.

ركوب مرافق وخدمات النقل العام بواسطة القفز أو التسلّق.

فتح الأبواب أو محاولة الدخول أو الخروج من وسائل النقل العام خلال سيرها بين المحطات وأمكنة التوقّف.

حمل أو استخدام مواد أو معدات من شأنها التسبب بإزعاج مستخدمي وسائل ومرافق وخدمات النقل العام أو قد تشكّل خطراً على سلامة الركّاب.

وحددت الهيئة غرامة 200 درهم لمخالفة التسبب بأي تشويش أو إعاقة لسائق وسائل وخدمات النقل العام خلال القيام بعمله. وغرامة 500 درهم لحمل المشروبات الروحية داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام، و1000 درهم لحمل مواد خطرة، بما في ذلك الأسلحة والأدوات الحادة أو المواد القابلة للاشتعال إلى وسائل ومرافق وخدمات النقل العام. وأخيراً 2000 درهم في حال استخدام أية أداة خاصة بالسلامة والأمان، ومنها استخدام مخارج الطوارئ عند عدم الحاجة إليها.