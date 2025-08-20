جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

احتفت جمعية المناعة الذاتية باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات.

وقالت الدكتورة إيمان الهاشمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية المناعة الذاتية: «نحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نعمل خلال هذا الحفل على التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يشهدها بعض الأشخاص الذين يتعرضون إلى الهجمات المناعية، بمشاركة عدد من المؤسسات المعنية، منها مؤسسة بحر الثقافة، وبرنامج حياة لزراعة الأعضاء، وجمعية الإمارات للسرطان وغيرها، من خلال أنشطة وأعمال خيرية تطوعية باسم الإنسان».

وتابعت، أن الحدث تضمن العديد من الفقرات والأنشطة التفاعلية، منها كلمة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وورشة توعية حول أمراض المناعة الذاتية وعرض تقديمي عن الجمعية وشركائها، وورشة عن العمل التطوعي الإنساني، وورشة عن البرنامج الوطني «حياة» للتبرع بالأعضاء، وغيرها.

من جهته، قال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء: إن الورشة التي نظمتها جمعية المناعة الذاتية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، وذلك بمشاركة العديد من الجهات، منها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبرنامج حياة للتبرع بالأعضاء المدعوم من قبل الجهات الصحية، منها وزارة الصحة وهيئة الصحة دبي ودائرة الصحة أبوظبي، استعرضت البرنامج الوطني الإنساني «حياة» وكيف ساهم في إنقاذ العديد من الحالات من مرضى فشل الأعضاء، بفضل ودعم وتكاتف أفراد المجتمع لهذا البرنامج والتبرع بالأعضاء من أجل إنقاذ الآخرين.

وأضاف: إن البرنامج الوطني يحظى بدعم لامحدود من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الأمر الذي ساهم في نجاحه بشكل ملحوظ، وقصص نجاح كثيرة ملهمة تتم مشاركتها بين أفراد المجتمع، لذا ندعو إلى رفع ثقافة الوقاية من الأمراض التي قد تؤدي إلى فشل الأعضاء، والتعرف على البرنامج الوطني وكيفية التبرع بالأعضاء، سواء كان بجزء من الكبد أو بإحدى الكليتين، أو التسجيل ضمن برنامج التبرع بعد الوفاة، مشيراً إلى أن الحدث كان فرصة لتسليط الضوء على الجهود وترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي.

رفع الوعي

قالت سوزان أبو عرب، منسق إداري في جميعة المناعة الذاتية: تحتفي الجمعية باليوم العالمي للعمل الإنساني، لكونها جمعية إنسانية بحتة تحرص على رفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، وتعريفهم بمختلف الطرق الوقائية، حيث اتجهت الجمعية نحو تنفيذ أكثر من 150 ورشة توعية لكافة أفراد المجتمع، والهدف من ذلك التعريف بالجمعية والمرض، كما قامت بتوقيع اتفاقيات جديدة من أجل تنظيم ورش العلاج النفسي بالموسيقى وبالكتابة وغيرها، لتكون منبراً للتوعية ويكون لها الدور الفعّال في التخفيف من الهجمات المناعية، التي تواجه بعض الأشخاص، حيث تعتبر الجمعية منظمة تخاطب بشكل إنساني وتطوعي أفراد المجتمع وجميع أعضائها متطوعين من غير مقابل.

وقالت الدكتورة موزة المزروعي، أحد متطوعي جمعية المناعة الذاتية: فعالية اليوم تأتي لتوعية أفراد المجتمع بالجمعية مع تقديم الدعم النفسي للأفراد الذين يعانون من الهجمات المناعية، والهدف اليوم هو زيادة أعضائها لتشمل الأشخاص الأصحاء والمصابين والمتخطين للأمراض المناعية.