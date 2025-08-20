شكرا لقرائتكم خبر "مستعدون" يناقش جودة الخدمات والتمكين التقني والتنظيمي لمدارس تعليم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهدف اللقاء إلى تعزيز الجاهزية لبدء عام دراسي مميز، من خلال طرح عدد من المحاور المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات والتمكين التقني والتنظيمي داخل المدارس.
وأكدت اللهيبي على أهمية تكامل جودة الخدمات المدرسية من تأمين للمقررات الدراسية واكتمال منظومة النقل المدرسي والمقاصف والتجهيزات المدرسية يمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، ويعزز رضا المستفيدين من هذه الخدمات التي توليها وزارة التعليم جل اهتمامها، لافتةً إلى أن تكامل الجهود بين إدارات التعليم والمدارس يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة.
وشدّدت على أن السلامة المدرسية مسؤولية والتزام، حيث أن مشروع "رحلة مدرسية آمنة" يعكس حرص الإدارة على تعزيز الأمن والسلامة في جميع المدارس.
كما ناقشت اوراق العمل عدداً من المحاور شملت الشراكة المجتمعية في تطوير البيئة التعليمية، تكامل جودة الخدمات في المدرسة (الأدوار والآليات)، ونظام الأمن السيبراني ودوره في حماية المعلومات بالمدارس.
