شكرا لقرائتكم خبر "مستعدون" يناقش جودة الخدمات والتمكين التقني والتنظيمي لمدارس تعليم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم لقاء "مستعدون" لمديري ومديرات المدارس للعام الدراسي 1447هـ، تحت شعار (محور البيئة المدرسية: سلامة، جودة، تمكين) بحضور المدير العام للتعليم منال اللهيبي والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات، وقيادات التعليم، وعدد من مديري ومديرات المدارس.

وهدف اللقاء إلى تعزيز الجاهزية لبدء عام دراسي مميز، من خلال طرح عدد من المحاور المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات والتمكين التقني والتنظيمي داخل المدارس.

وأكدت اللهيبي على أهمية تكامل جودة الخدمات المدرسية من تأمين للمقررات الدراسية واكتمال منظومة النقل المدرسي والمقاصف والتجهيزات المدرسية يمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، ويعزز رضا المستفيدين من هذه الخدمات التي توليها وزارة التعليم جل اهتمامها، لافتةً إلى أن تكامل الجهود بين إدارات التعليم والمدارس يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة.

وشدّدت على أن السلامة المدرسية مسؤولية والتزام، حيث أن مشروع "رحلة مدرسية آمنة" يعكس حرص الإدارة على تعزيز الأمن والسلامة في جميع المدارس.

كما ناقشت اوراق العمل عدداً من المحاور شملت الشراكة المجتمعية في تطوير البيئة التعليمية، تكامل جودة الخدمات في المدرسة (الأدوار والآليات)، ونظام الأمن السيبراني ودوره في حماية المعلومات بالمدارس.