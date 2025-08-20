تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ونتنياهو يثني على القرار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، فرض عقوبات على أربعة من قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى مشاركتهم في إجراءات استهدفت مواطنين أميركيين وإسرائيليين.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العقوبات تطال قاضيين من فرنسا وكندا، إضافة إلى نائبين للمدعي العام من فيدجي والسنغال. وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل أميركا وعزل المستهدفين عن النظام المالي الأميركي.

ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، واصفًا إياه بـ”التحرك الحاسم ضد حملة التشهير بحق إسرائيل”، في وقت كانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد في حماس عام 2024 بتهم جرائم حرب.