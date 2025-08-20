اعتماد وزير الشؤون الإسلامية لأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم بجوائز تصل إلى 4 ملايين ريال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الشؤون الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين. وقد شهدت المسابقة مشاركة 179 متسابقًا من 128 دولة من مختلف أنحاء العالم.

المسابقة التي أقيمت في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 15 إلى 26 صفر لعام 1447هـ، تضمنت 5 فروع مختلفة وجوائز تصل إجماليها إلى 4 ملايين ريال.

وقد حصل الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول على مبلغ 500.000 ريال، والفائز بالمركز الثاني على 450.000 ريال، بينما حصل الفائز بالمركز الثالث على 400.000 ريال.

في الفرع الثاني، فاز المتسابق منصور بن متعب الحربي بالمركز الأول وحصل على 300.000 ريال، فيما حصل الفائز بالمركز الثاني على 275.000 ريال والفائز بالمركز الثالث على 250.000 ريال.

أما في الفرع الثالث والرابع والخامس، فقد حصل الفائزون على جوائز مالية مختلفة تراوحت بين 45.000 و65.000 ريال.

وقد أشاد وزير الشؤون الإسلامية بمستوى المشاركين وقدم التهنئة للفائزين ولمرافقيهم، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمهم ورعايتهم لكتاب الله الكريم وللمسابقة القرآنية وتكريمهم لأهل القرآن من جميع أنحاء العالم.