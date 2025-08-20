- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سطر مغتربون سودانيون, ملحمة تاريخية في الترابط والتلاحم مع بعضهما بعد أن حولوا محنة ممرضة سودانية, تعمل بإحدى المستشفيات بمدينة تبوك, بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, رانيا حسن أحمد علي، صدر بحقها حكم قضائي بتغريمها 802 ألف ريال سعودي جراء خطأ طبي في قسم الحضانة المركزة للأطفال.
ورغم ضخامة المبلغ، انتفض أبناء الجالية السودانية في المملكة وخارجها، وأطلقوا حملة تبرعات عاجلة عبر نظام سداد، تمكنوا من خلالها من جمع المبلغ كاملاً في وقت قياسي لم يتجاوز 12 ساعة.
القصة لاقت صدىً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عجّت بالرسائل التي تدعو إلى “الفزعة” والوقوف مع الممرضة، فيما أشاد كثيرون بروح التكافل السوداني التي أثبتت من جديد أنها قادرة على صنع المعجزات وقت الشدائد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. مغتربون سودانيون يسطرون ملحمة تاريخية ويجمعون مبلغ 800 ألف ريال في ساعات قليلة من أجل مساعدة ممرضة سودانية بالسعودية صدر بحقها حكم قضائي بسبب خطأ طبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.