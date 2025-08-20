شكرا لمتابعة خبر عن جنازة مهيبة للشاعر سعود القحطاني ووالده يودعه بكلمات مؤثرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة عسير اليوم الأربعاء، جنازة مهيبة للشاعر سعود بن معدي القحطاني، حيث ووري جثمانه الثرى في مسقط رأسه بمدينة خميس مشيط، وسط حضور عدد كبير من المشيعين الذين رافقوه إلى مثواه الأخير.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وداع والد الشاعر لابنه، حيث قال للمشيعين: “أطلب منكم الدعاء له، اللي عزانا في المسجد أو في المقبرة بيض الله وجهه”، موجهاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: “أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، قدره كان في جبل سمحان، وجابته الدولة، شالته من عمان في طائرة وجابوه لي هنا، قولوا الحمد لله على الأمن والأمان، بيوتنا مفتحة، مين فيكم يمشي بمسدس في جيبه؟ كلنا في أمن وأمان، دولتنا لم تجعل علينا خلاف، والله يديم علينا الأمن والأمان”.

وفي حديثه مع قناة “العربية السعودية”، أوضح والد الشاعر تفاصيل الوفاة قائلاً: “الكل يسألني على قصة سعود وعن مجيئه إلى عمان، هو راح لعمان وأشاء الله سبحانه وتعالى والقدر أن تكون وفاته في جبل سمحان، وعلى طول باشروه من هناك، الإسعاف المباشر في عمان ما قصر بيض الله وجوهم واستقبلوه في المستشفى ولكن توفى، وكلمني السفير السعودي في عمان وقالي إيش أخدمكم؟ قولتله أنا هاجي أدفن ولدي في عمان، قالي لا يمكن، الدولة وقيادتنا الرشيدة تكفلت بأن سعود يدفن في السعودية والحمد لله استقبلناه واستقبله الجمهور، الحمد لله إحنا في دولة وفي أمان وفي رخاء ونعمة، كلنا مطمئنين فيها”.

ويُذكر أن الشاعر سعود معدي القحطاني كان قد توفي إثر سقوطه من جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.

اقرأ أيضاً