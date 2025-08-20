الكرة الإنكليزية تكرّم أبطالها: جائزة ثالثة لصلاح.. إشادة بروجرز.. وتحية لساوثغيت في وداعه

الرياص - اسماء السيد - فاز جناح ليفربول محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم رجال المقدّمة من رابطة اللاعبين المحترفين البريطانية "PFA"، كما حصل لاعب وسط أستون فيلا مورغان روجرز على جائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام.

وحصل المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا السير غاريث ساوثغيت على جائزة التميز من الرابطة لعام 2025، تقديراً لإسهاماته في كرة القدم وإنجازاته مع المنتخب الوطني.

وأصبح نجم ليفربول محمد صلاح، 33 سنة، أول لاعب يحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات، بعد مساهمته الحاسمة في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يطمح للفوز بالجوائز أثناء نشأته في مصر، قال صلاح: "بالطبع كنت أرغب في أن أصبح لاعب كرة قدم، وأن أكون مشهوراً وأوفر لعائلتي حياة كريمة، لكنك لا تفكر في الأمور الكبيرة وأنت لا تزال في مصر".

وأضاف: "بمرور الوقت، تبدأ في رؤية الأمور بشكل مختلف، وتنمو لديك الطموحات، وتبدأ في إدراك الصورة الأكبر."

وتصدر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، مسجلاً 29 هدفاً وساهم في صناعة 18 هدفاً من تمريرات حاسمة.

محمد صلاح يتساءل عن ظروف مقتل "بيليه الفلسطيني" والجيش الإسرائيلي يرد

محمد صلاح أو "الملك المصري": كيف تحول صبي صغير إلى "رمز وطني"؟

وضمت القائمة المختصرة للجائزة زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر، وقائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، ومهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك، ومهاجم تشيلسي كول بالمر، ولاعب وسط أرسنال ديكلان رايس.

كما فاز صلاح بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024-2025، ونال أيضاً لقب لاعب العام من رابطة كتّاب كرة القدم (FWA).

ويُعد مورغان روجرز اللاعب الخامس من نادي أستون فيلا الذي يُمنح جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم بعد كل من آندي غراي، وغاري شو، وأشلي يونغ، وجيمس ميلنر.

ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة أيضاً ستيفن جيرارد، وديفيد بيكهام، وواين روني، وغاريث بايل. وأعرب روجرز عن تطلعه لأن يكون من بين "اللاعبين البارزين الذين يتحدث عنهم الناس"، مضيفاً: "في المستقبل، أطمح لأن أكون من أولئك اللاعبين الذين يُشار إليهم بالبنان، ولتحقيق ذلك، عليّ أن أسير على خطاهم."

وتابع: "إنها (الجائزة) تقدير جميل، لكن هناك الكثير من الإنجازات التي أسعى إليها، ولا أطيق الانتظار."

إيرلينغ هالاند يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز، ومحمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

Getty Images فاز مورغان روجرز (في المنتصف) بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي يفوز فيها لاعب إنجليزي بهذه الجائزة.

وتعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي مع مورغان روجرز الذي انتقل إليه من ميدلسبره في فبراير/ شباط 2024 مقابل نحو 15 مليون جنيه إسترليني، وأصبح لاعباً أساسياً تحت قيادة المدرب أوناي إيمري خلال الموسم الماضي.

وشارك مورغان روجرز، 23 سنة، في 54 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً، ليسهم في إنهاء الموسم بالمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كان استدعاؤه للمرة الأولى للمنتخب الإنجليزي الأول. وكان ظهوره الدولي لأول مرة أمام اليونان، وبلغ عدد مبارياته الدولية حتى الآن ست مباريات.

وشملت قائمة المرشحين للجائزة أيضاً ثنائي أرسنال مايلز لويس- سكلي وإيثان نوانيري، إلى جانب دين هويسن وميلوش كيركيز، اللذين انتقلا من بورنموث إلى ريال مدريد وليفربول على الترتيب، بالإضافة إلى ليام ديلاپ الذي انضم إلى تشيلسي بعد تألقه مع إيبسويتش.

وفي سياق متصل، فاز الحارس جيمس ترافورد، المنتقل إلى مانشستر سيتي الشهر الماضي، بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في 29 مباراة، مما مكن نادي بيرنلي من الوصول إلى المركز الثاني والتأهل المباشر للدوري الممتاز.

أما جائزة دوري الدرجة الثانية (ليغ وان)، فذهبت إلى المهاجم ريتشارد كوني، لاعب كوينز بارك رينجرز الحالي، بعد تسجيله 18 هدفاً لصالح ويكمب.

وفاز بجائزة دوري الدرجة الثالثة (ليغ تو) مهاجم بروملي مايكل تشيك، الذي حصل على جائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 25 هدفاً.

إيرلينغ هالاند يفوز بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز وأفضل لاعب شاب

محمد صلاح: كلوب يؤكد أن مشجعي ليفربول "سيذكرون هدفه أمام مانشستر سيتي 60 عاما"

جائزة الاستحقاق تذهب لساوثغيت

أصبح غاريث ساوثغيت خامس مدرب سابق لمنتخب إنجلترا يفوز بجائزة الاستحقاق منذ إطلاقها عام 1974.

وخلال فترة قيادته المنتخب الأول بين عامي 2016 و2024، نجح ساوثغيت في الدفع بمنتخب إنجلترا إلى أربع بطولات كبرى، بلغ فيها نهائي يورو 2020 ويورو 2024، ونصف نهائي كأس العالم 2018.

وقبل تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الأول، أمضى ساوثغيت ثلاث سنوات في قيادة منتخب تحت 21 سنة، إذ شارك في تطوير عدد من المواهب الصاعدة ضمن صفوف "الأسود الشابة".

ويُعد ساوثغيت، 54 سنة، واحداً من ثلاثة مدربين فقط أشرفوا على 100 مباراة أو أكثر مع المنتخب الإنجليزي، إذ جلس على مقاعد القيادة الفنية في 102 منافسة.

كما منح الفرصة لأول مشاركة دولية لـ42 لاعباً، وهو رقم يقارب ضعف ما قدمه أي مدرب إنجليزي آخر، ما ساهم في ضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني.

ليفربول وأرسنال يهيمنان على فريق العام

هيمن لاعبو ليفربول وأرسنال على فريق العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لاختيارات اللاعبين أنفسهم. وضم الفريق عدداً كبيراً من نجوم الفريقين البارزين.

وشهدت القائمة حضور محمد صلاح، أليكسيس ماك أليستر، فيرجيل فان دايك، ورايان خرافنبرخ من جانب فريق المدرب آرنه سلوت، فيما مثّل أرسنال كل من ديكلان رايس، ويليام ساليبا، وغابرييل.

كما ضمت التشكيلة للمرة الأولى ثنائي نوتنغهام فورست ماتس سيلس وكريس وود، إلى جانب ألكسندر إياك والظهير الأيسر ميلوس كيركيز، ليكتمل بذلك الفريق المثالي للموسم.

وتكون هذا الفريق من ماتز سلز في حراسة المرمى، والمدافعين وليام ساليبا، وغابرييل (من أرسنال)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، وميلوز كيركس (بورنموث، والآن في ليفربول).

وفي وسط الملعب، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، رايان غرافينبيرتش (ليفربول)، وديكلان رايس (أرسنال).

ويقود الهجوم محمد صلاح (ليفربول)، وألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، وكريس وود (نوتنغهام فورست).