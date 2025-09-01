«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»

ابوظبي - سيف اليزيد - يوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، منصة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز حضور المشاريع الإماراتية المبتكرة، ودفع عجلة نموها التجاري.

ويدعم صندوق خليفة لتطوير المشاريع نحو 13 مشروعاً إماراتياً مبتكراً بالمعرض، في خطوة تُجسد التزامه الراسخ بتمكين الشركات المحلية والاحتفاء بالإرث الوطني.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة من خلال منظومة متكاملة ومتوازنة.

وتعكس مشاركة الصندوق في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى الترويج للمشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة على الساحتين المحلية والعالمية، وتعزيز روح الابتكار والتنافسية في القطاعات المرتبطة بالتراث، وتوفير الدعم المالي وغير المالي لرواد الأعمال، إلى جانب الإسهام في ترسيخ الهوية الوطنية.

وتُجسد المشاريع المدعومة ثراء الموروث الثقافي الإماراتي، كما تعكس الانفتاح على الابتكار، بدءاً من تقنيات التصوير المعززة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التصاميم المستوحاة من التراث، في دلالة على إمكانية التكامل بين الأصالة والتكنولوجيا لدفع مسيرة التنمية المستدامة.

ويدعم صندوق خليفة رواد الأعمال في قطاعات متنوعة وحيوية، منها إنتاج الغذاء، والمغامرات الخارجية، والحرف اليدوية.

وأكد عدد من مسؤولي الشركات الوطنية المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التواجد في هذا الحدث التراثي العالمي البارز وفّر منصة مثالية لتعزيز تنافسية الشركات الوطنية ودعم جهودها في الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيدين بدعم الصندوق لرواد الأعمال المحليين ومنحهم فرصاً كفيلة بتعزيز آفاق نجاحهم.

وقال محمد سعيد العميمي، صاحب «معمل نحل للمواد الغذائية»، إن شركته تحظى بدعم من صندوق خليفة منذ أكثر من 10 سنوات، موضحاً أن هذا الدعم لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، وإنما يشمل الجانب الاستشاري أيضاً، مؤكداً أن ذلك وفر لهم المناخ الأمثل للنجاح والدخول إلى أسواق جديدة.

وشدد على أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يشكل منصة مثالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للترويج لمنتجاتهم، والاحتفاء بالموروث الثقافي الذي تزخر به الدولة.

من جانبه، أعرب مبارك الشامسي من «العين الفنية لصيانة الأسلحة»، عن اعتزازه بالمشاركة للمرة الثانية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت مظلة صندوق خليفة، الذي يوفر دعماً مثمراً ومستداماً للشركات الوطنية، بما يمكنها من النجاح وتحقيق الأثر الاقتصادي المأمول.

وأضاف أن المعرض يشكّل فرصة للوصول إلى مشترين جدد، بجانب التأكيد على أهمية الرياضات التراثية وارتباطها العميق بالموروث الثقافي للدولة.

وتجسد مشاركة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، الدور المحوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في صون الهوية الإماراتية وإبراز مقوماتها، حيث يساهم كل مشروع في نسج رواية ثقافية غنية تعكس عبق تراث الدولة.

ويواصل الصندوق مساعيه لتعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة عبر تمكين طيف متنوع من رواد الأعمال، لا سيما المرأة والشباب، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الدعم المالي والاستشاري المصمم خصيصاً لضمان نجاحهم واستدامة مشاريعهم على المدى الطويل.