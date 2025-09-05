حمدان بن زايد: نستلهم من رسالة خير الخلق قيم الرحمة والتسامح

ابوظبي - سيف اليزيد - منطقة الظفرة (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر السيرة لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من رسالته قيم الرحمة والتسامح، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركة».