«الإمارات الصحية»: المؤسسة تعتمد خطة استراتيجية طموحة لتقديم خدمات صحية ذكية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت سعادة مباركة إبراهيم، المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة، الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرص المؤسسة على تطبيق خطة استراتيجية طموحة تعتمد على تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف مشاريعها الصحية بما يتواءم مع رؤية دولة الإمارات في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وتعزيز ريادتها في مجال الصحة الرقمية.

وأشارت سعادتها، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» اليوم على هامش «قمة الذكاء الاصطناعي»، التي نظمتها المؤسسة خلال النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «WHX TECH 2025» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن هذه القمة التي تستمر يومين تشكل إحدى الفعاليات الرئيسة على أجندة هذا الحدث، وذلك بمشاركة خبراء عالميين ورؤساء تنفيذيين في هذا القطاع من الإمارات.

ونوهت إلى الحلقات النقاشية المقامة خلال القمة بمشاركة الخبراء والمحللين المختصين والتي تناولت في اليوم الأول الاستراتيجيات الصحيحة لتطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والقطاع الطبي بشكل عام بحيث يكون هذا الاستخدام آمناً ومسؤولاً ومعتمداً على الحوكمة، لافتة إلى أن اليوم الثاني من القمة غداً سيسلط الضوء على الجانب الأكاديمي بمشاركة خبراء في مجموعة من الجامعات المرموقة عالمياً والتي ستشارك بعرض مشاريعها أو أبحاثها الرائدة في هذا القطاع.

وأوضحت مباركة إبراهيم أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بادرت بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ورفع وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، في إطار سعيها إلى رفع الكفاء الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.