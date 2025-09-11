هزاع بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للتراث

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للتراث، برئاسة معالي فارس خلف المزروعي، رئيس الهيئة.

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على المشاريع والمبادرات التراثية الاستراتيجية التي تُنفِّذها الهيئة في منطقة العين؛ بهدف صون موروث المنطقة التاريخي العريق، وتطوير البنية التحتية الداعمة للأنشطة التراثية والتقليدية، إسهاماً في الحفاظ على الهوية الوطنية، وضمان نقل القيم والتقاليد الأصيلة إلى الأجيال المقبلة.

وأشاد سموّه، في مستهل اللقاء، بالجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير المشاريع والمرافق التراثية في منطقة العين، ودورها في الحفاظ على التراث والسنع الإماراتي، من خلال التوعية المجتمعية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات التي تسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بتاريخها، وتُرسِّخ مكانة منطقة العين كوجهة رائدة على جميع المستويات.

وشدَّد سموّه على أهمية المضي قُدُماً في تنفيذ المشاريع التراثية وإطلاق المبادرات المجتمعية المبتكرة التي توفر لسكان منطقة العين مختلف الأنشطة التراثية والتقليدية، بما يعزز حضور التراث في حياتهم، ويثري معرفتهم بمختلف جوانب تاريخهم العريق ومكوناته الثقافية الثرية.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن مشاريع ومبادرات هيئة أبوظبي للتراث تُعد ركيزة أساسية في تعريف الأجيال بأهمية التراث ودوره المحوري في الحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه، بما ينسجم مع توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى صون الموروث الثقافي، وترسيخ مكانة القيم الإماراتية الأصيلة في المجتمع.

ومن جانبه، أعرب معالي فارس خلف المزروعي عن شكره وتقديره للدعم الذي توليه القيادة الحكيمة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لمشاريع وخطط الهيئة في منطقة العين، مؤكِّداً معاليه التزام الهيئة الراسخ بمواصلة تنفيذ مبادراتها وبرامجها، بما يسهم في استدامة الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.

حضر اللقاء.. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة؛ وعدد من المسؤولين في الهيئة.