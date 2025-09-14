سيف بن زايد لمحمد بن راشد: من مسيرتكم تُستلهم أسمى معاني الوطنية والإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ستون عاماً من الحكمة والعطاء المتواصل، كنتم خلالها وما زلتم منارةً وطنيةً ملهمة»، وذلك بمناسبة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجزء الأول من كتابه الجديد بعنوان «علمتني الحياة».

وأضاف سموه: «تعلمنا منكم، سيدي، أن خدمة الوطن والإنسانية هي البوصلة نحو المجد والريادة، وأن القيم تسبق الإنجازات، والمبادئ تسمو فوق كل شيء».

وأوضح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «من مسيرتكم تُستلهم أسمى معاني الوطنية والإنسانية. حفظكم الله وبارك في عمركم وعطائكم، لتبقوا منارةً للأجيال وركيزةً راسخةً للوطن».

