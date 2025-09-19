طحنون بن زايد يبحث مع وزير التجارة والصناعة الهندي فرص الاستثمار بالبنية التحتية وأمن الطاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي. وناقش سموه مع معالي بيوش غويال، أبرز الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية ودفع النمو، إلى جانب فرص الاستثمار بالبنية التحتية وأمن الطاقة بين دولة الإمارات والهند.

وقال سموه عبر منصة إكس:"التقيت معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، حيث ناقشنا أبرز الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية ودفع النمو، إلى جانب فرص الاستثمار بالبنية التحتية وأمن الطاقة. كما أكدنا التزامنا المشترك بتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والهند عبر الابتكار والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الاستراتيجي في القطاعات الحيوية".

