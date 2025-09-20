"الشارقة الخيرية" تطلع على استعدادات العرس الجماعي الـ 11

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية خلال اجتماعه الدوري الأول الذي عقد أمس بتشكيله الجديد برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس على التحضيرات الجارية لتنظيم العرس الجماعي الـ 11 برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بعدما تم الانتهاء من دراسة معظم الطلبات المقدمة وتحديد يوم 26 نوفمبر المقبل موعدا للاحتفال بمشاركة 150 عريسا.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مجريات عدد من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالجمعية وثمن ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أعضاء المجلس ودعمه مسيرة العمل الخيري والإنساني ونوه بمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لأنشطة الجمعية.

حضر الاجتماع الأعضاء محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة وسعيد غانم السويدي والدكتور يعقوب النقبي والدكتور سعيد مصبح الكعبي.