تكنولوجيا: Xiaomi Pad 8 يكشف عن شريحة Snapdragon 8s Gen 4 ومواصفات أخرى للجهاز اللوحي قريب الإطلاق

تستعد شاومي لإطلاق مجموعة من الأجهزة قبل نهاية الشهر في الصين، حيث ستتصدر سلسلة Xiaomi 17 الأضواء إلى جانب تشكيلة Xiaomi Pad 8. وقد أكدت الشركة مؤخرًا وجود شريحة Snapdragon 8 Elite في جهاز Pad 8 Pro، بينما ظهرت معلومات جديدة حول النسخة القياسية من Xiaomi Pad 8.

تم رصد Xiaomi Pad 8 على منصة Geekbench قبل موعد إطلاقه، حيث جاء برقم الطراز “25097RP43C” ومزودًا بشريحة Snapdragon 8s Gen 4.

سجل الجهاز 1,984 نقطة في اختبار النواة الواحدة و6,323 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي أرقام أقل قليلًا مقارنةً بأجهزة أخرى تستخدم نفس الشريحة مثل Poco F7 وNothing Phone (3)، وهو أمر طبيعي نسبيًا. كما أكدت القائمة وجود 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية لى اللوحي.

وكشفت شاومي أيضًا عن بعض التفاصيل الرئيسية لجهاز Pad 8، حيث سيأتي بشاشة LCD بحجم 11.2 بوصة ودقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب بطارية بسعة 9,200 مللي أمبير ودعم الشحن بقوة 45 واط، مع تشغيل نظام HyperOS 3.

ويبلغ سمك الجهاز 5.75 ملم ويزن 485 غرام، مماثلًا للنسخة الأعلى سعرًا Pad 8 Pro. كما من المتوقع أن يضم اللوحي كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وأربعة مكبرات صوت وأربعة ميكروفونات، إضافة إلى منفذ USB-C 3.2 Gen1، رغم أن هذه المواصفات لم يتم تأكيدها بعد.

