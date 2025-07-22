شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج ما بتحبش تتكلم فى الماضى حتى مع أقرب الناس.. برج الدلو بيبص لقدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الماضى يشكل جزءًا لا يتجزأ من هوية الإنسان، فإن البعض يتعامل معه كحمل ثقيل يجب دفنه لا استحضاره، وفى عالم الأبراج، هناك مواليد يفضلون تجاهل التفاصيل القديمة، ويتجنبون الخوض فى الذكريات حتى مع المقربين، وكأن استرجاع الماضى يهدد صورتهم الحالية أو يكشف عن هشاشتهم، وفى هذا التقرير يكشف ”الخليج 365” بالتعاون مع خبيرة الأبراج مايا ناجى عن أبرز الأبراج التى ترفض الحديث عن ماضيها.



برج القوس يمتلك مولود برج القوس ذاكرة قوية، لكنه يحتفظ بها لنفسه، الماضي بالنسبة إليه منطقة مغلقة، مليئة بالأسرار والخسارات، لا يفضل العودة إليها، بل يفضل الصمت على التفسير، والحذف على الاسترجاع. بالنسبة له، الحديث عما مضى يُشبه خلع الدرع الذي صنعه ليخفي هشاشته.

برج الجدي لا يهرب مولود برج الجدي من ماضيه، لكنه يراه صفحة طُويت وانتهت، منطقه العملي لا يمنحه رفاهية الحنين، ويعتبر استرجاع الذكريات مضيعة للوقت، يفضل التركيز على الحاضر والنتائج، حتى لو حملت قسوة، بدلًا من التوقف عند ما لا يمكن تغييره.

برج الدلو برج الدلو يؤمن أن العودة إلى الوراء تُعيق التقدم، لذا لا يجد قيمة في شرح قرارات قديمة أو استرجاع لحظات لم تعد تعبر عنه، الغموض ليس حيلة يخفى بها شيئًا، بل أسلوب يعبر به عن رغبته فى التعريف بنفسه من جديد كل يوم، بعيدًا عن عبء التاريخ الشخصى.

برج الأسد يحرص مولود برج الأسد دائمًا على إظهار نفسه بصورة مهيبة وقوية أمام الآخرين، ولا يجد أن الحديث عن ماضيه، خصوصًا المؤلم منه، يتناسب مع هذه الصورة، يخشى أن تُفسر لحظات ضعفه القديمة كشرخ في هالته التي تعب في بنائها، فيُفضل تركها طي النسيان.



اشخاص ترفض الحديث عن ماضيها