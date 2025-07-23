شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج لا ترى الفشل نهاية بل نقطة انطلاق.. الجدى والأسد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عالم الفلك لا تتعامل كل الأبراج مع الفشل بنفس الطريقة، فبينما يسقط البعض أمام أول عثرة، هناك من يرى فى كل خيبة أمل فرصة لإعادة البناء من جديد، فالفشل عند هؤلاء ليس إعلان نهاية، بل وقود للعودة أقوى، وخارطة لطريق مختلف ربما يكون أصلًا هو الأجدر بهم، لذا تواصل الخليج 365 مع مايا ناجى خبيرة الأبراج لمعرفة أبرز الأبراج التى لا ترى الفشل نهاية بل نقطة انطلاق وبداية جديدة.

برج الجدى

برج الجدى من الأبراج التى تعرف بقوتها ويطلق عليه الواقعى الصلب، لا يرى الفشل إلا كأحد السيناريوهات المحتملة قد يتوقف قليلًا، قادر على أن يعيد الحسابات، لكنه لا يستسلم، الفشل بالنسبة له ليس سوى درس مدفوع الأجر وبداية جديدة.

برج الأسد

رغم حساسيته، لا يسمح مولود برج الأسد بأن يكون السقوط علنيًا يُجيد التراجع فى صمت، ثم يُفاجئ الجميع بعودة أكثر ثباتًا يعرف كيف يحول الانكسار إلى قوة داخلية تُدهش الجميع.

برج الحمل

برج الحمل عاشق المنافسة لا يقبل الهزيمة بسهولة إن سقط، يعيد المحاولة دون تردد، طاقته النارية تجعله يركض فى كل اتجاه حتى يعيد لنفسه مجده الشخصى.

برج العذراء

مولود برج العذراء شخص يحلل فشله بدقة، ويضع قائمة بالأسباب قبل أن ينهض، لا يسمح بأن يكون الخطأ بلا فائدة ولذلك، يعود غالبًا أكثر تنظيمًا وإدراكًا هؤلاء لا يهابون الهزيمة، لأنهم يدركون أن الفشل لا يُقصى من الطريق بل يُنضج المسافر عليه.



البداية من جديد