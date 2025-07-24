شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: يوم الجدة الجميلة.. 5 أبراج من أفضل الجدات فى حياة أحفادها والان مع تفاصيل الخبر

تلعب الجدة دوراً هاماً في حياة أحفادها، فهى بمثابة الأم الثانية لهم كما تغمرهم بحنانها ورعايتها وتمدهم بخبراتها الحياتية وبمناسبة يوم الجدة الجميلة، نستعرض في هذا التقرير، أبراج من أفضل الجدات، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla.".

يوم الجدة الجميلة.. أبراج من أفضل الجدات برج الثور

تُعرف الجدة التي تنتمى لبرج الثور بتواضعها وطيبتها التي تجعل أحفادها يشعرون بالاستقرار والأمان، كما تحرص على مشاركتهم أهم لحظات حياتهم، كما تعلمهم الحرف اليدوية والبستنة.

برج الميزان

تميل الجدة التي تنتمى لبرج الميزان بطبيعتها إلى تحقيق الانسجام والتوازن في حياتها وحياة أحفادها، كما تعدل في معاملتها لهم، وتمدهم بالنصائح والدعم.

برج الأسد

تعرف جدة برج الأسد بدفئها وكرمها وثقتها بنفسها، كما تُغدق على أحفادها بالحب، وتُهيئ لهم أجواءً مفعمة بالحيوية والمرح، وتشجع أحفادها على التألق والسعي وراء شغفها.

برج الحوت

تتميز جدة برج الحوت بحنانها وحبها غير المشروط، لهذا أحفادها يحبونها ويفضلون قضاء أغلب الوقت معها.

برج القوس

الجدة التي تنتمى لبرج القوس تتميز بتفاؤلها وحبها لخوض المغامرات وحرصها على مشاركة أحفادها أهم لحظات حياتهم، وتشجعهم على الاستكشاف وخوض التجارب.



جدة تروى قصة لحفيدتها



جدة تلهو مع حفيدتها