شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 27 يوليو: اهتم بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتي منها حبه الشديد للحرية وطموحه الذى ليس له حدود، كما يعرف عنه فضوله الذى يدفعه للبحث وراء كل شيء غامض.

برج القوس في حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية التي تدفعه أحياناً لإتخاذ قرارات خاطئة كما يتمتع بشخصية مستقلة تجعله يرفض أي أوامر تملى عليه.



مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:

لا تهمل أدق التفاصيل في عملك حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء، و ركز على تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال وضع خطة مرنة تساعدك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

تجاهلك الدائم لشريك حياتك يساعد على اتساع الفجوة التي بينك وبينه، لذلك حاول أن تبحث عن طرق تقوى علاقتك به حتى تشعر معه بالسعادة والحب.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:

انصت لجسمك وأحصل على قسط من الراحة حين يطلب منك ذلك حتى تستعيد عافيتك وحيويتك من جديد، كما عليك بتناول الفواكه والخضروات حتى تحافظ على صحتك.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بأدق التفاصيل في عمله ويقوى علاقته بشريك حياته مع مرور الوقت.