طالع الأبراج: 4 أبراج بتكتشف الكدابين بسهولة.. ماحدش يقدر يضحك عليهم

القاهرة - سامية سيد - لا يحتاج بعض الأشخاص إلى دلائل طويلة أو وقت لاكتشاف الكذب، فبعض الأبراج الفلكية تتمتع بحدس حاد ونظرة تحليلية تمكنها من قراءة ما وراء الكلمات، واكتشاف النوايا المخبأة منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى أنهم شخصيات ذكائها الفطري يساعدهم على كشف الأقنعة بسهولة، ونستعرض خلال السطورالتالية أبرز الأبراج التي تلتقط إشارات الكذب بسهولة، وفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي خبيرة الأبراج.

أبراج تكتشف الكذابين بسهولة برج الأسد:

يملك مولود برج الأسد قدرة عالية على قراءة لغة الجسد وتحليل نبرة الصوت، لا يُخدع بسهولة، ويستطيع تمييز التناقضات بين الكلمات والسلوك، لذا نادرًا ما يصدق ما لا يشعر به داخليًا كما يمتلك كاريزما قوية تجبر الآخرين على التراجع عن الكذب أمامه.

برج العقرب:

لا يكتفي مولود برج العقرب بالإنصات، بل يتعمق في التفاصيل ويستشعر التلاعب الخفي، لذا إذا حاول أحدهم خداعه، سيكشف ذلك من النظرة الأولى، لكنه لا يواجه فورًا، بل يُمهل الشخص حتى يظن أنه صدّق ثم يواجهه بالدليل.

برج الحمل :

يتمتع مولود برج الحمل بعقل نقدي وتحليلي من الدرجة الأولى، مما يجعله يلاحظ أدق التغيرات في الحديث أو السلوك لديه ذاكرة قوية تقارن بين ما قيل سابقًا وما يُقال لاحقًا، مما يسهل عليه كشف الأكاذيب مهما كانت محبوكة.

برج الدلو:

برج الدلو ذكي ومراقب جيد قد يبدو عليه الهدوء أوعدم الإكتراث، لكنه يسجل كل شيء ذهنيًا ويلتقط الكذب غالبًا من المنطق الغائب أو التبريرات المبالغ فيها، ولا يتردد في الإبتعاد فورًا عن الشخص الكاذب دون مواجهات.



شخصيات قادرة على كشف الكذب