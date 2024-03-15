شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. آلاف المزارعين ينظمون احتجاجًا للمطالبة بزيادة أسعار المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أزمة مستمرة

الدمام - شريف احمد - احتشد مزارعون غاضبون في العاصمة الهندية نيودلهي، قبل أسابيع من الانتخابات العامة، للضغط على الحكومة كي تلبي مطالبهم، ما يزيد من خطر إندلاع نزاع طويل الأمد.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ساحة الاحتجاج في قلب نيودلهي اكتظت بأشخاص يرتدون عمائم صفراء أو خضراء، ونساء يرتدين الملابس التقليدية، وقد بدأ بعضهم رحلته من ولايات مجاورة أمس الأربعاء.ويشكل المزارعون كتلة تصويتية كبرى، ومثلت حشودهم علامة على التوترات المتصاعدة بين الجانبين، حيث أقامت مجموعة أخرى مخيمات على حدود البنجاب - هاريانا على مدار أسابيع.وقالت وكالة بلومبرج، إن المزارعين قاموا بتجميع صفوفهم بعد إلغاء احتجاجاتهم التي استمرت لمدة عام في أواخر عام 2021، عندما وافقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على إلغاء 3 قوانين مثيرة للجدل للإصلاح الزراعي ووعدت بدراسة مطلبهم بتوفير أسعار محاصيل معقولة.ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن لضمان تحقيق عوائد مجزية من المنتجات الزراعية.وتبني مودي، الذي يسعى لولاية ثالثة في منصبه مدتها خمس سنوات في انتخابات من المرجح أن تجرى في وقت لاحق هذا الصيف، موقفا حذرا في التعامل مع الوضع، إدراكا منه بالتأثير السياسي الذي يتمتع به المزارعون.