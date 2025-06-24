شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447هـ.

جاء في نص برقية التهنئة:

" بمناسبة العام الهجري الجديد، يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أبعث إلى فخامتكم بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة على سيادتكم وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكلل عملكم وجهدكم من أجل عزة مصر الغالية بالنجاح والتوفيق.. إنه نعم المولى، ونعم النصير..وكل عام وسيادتكم بخير".



