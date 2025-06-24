الرئاسة المصرية: السيسي أعرب خلال اتصال بأمير قطر عن إدانة مصر ورفضها التام لأي انتهاك يمس بسيادة الدولة

اعلنت الرئاسة المصرية ان "الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب خلال اتصال بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن إدانة مصر ورفضها التام لأي انتهاك يمس بسيادة دولة قطر في أعقاب ما تعرضت له قاعدة العديد من هجمات إيرانية".
واضافت "السيسي يشيد بحنكة القيادة القطرية وحكمتها في إدارة هذه الأزمة، وبالقدرات العسكرية لدولة قطر ولا سيما كفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للهجوم الإيراني".
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