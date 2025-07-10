استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، النائب جهاد الصمد، وتم التداول في شؤون إنمائية تخص منطقة الشمال، لا سيما الضنية.
كما تناول البحث شؤون العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي، وأبلغ الحجار النائب الصمد بأن "هذا الموضوع مدرج كبند أول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة".
والتقى وزير الداخلية وفدا من نقابة مستوردي السيارات، واستمع إلى مطالبهم.
كما استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، كما العميد المتقاعد نقولا الهبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار استقبل فرح وأبلغ الصمد بأن موضوع الفارين من قوى الأمن بند أول على جدول مجلس الوزراء غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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