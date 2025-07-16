شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: مصر منفتحة على الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب، وإشادته بالمواقف الدولية الداعمة للسلام، مؤكدا أن هذه التصريحات جاءت لتؤكد انفتاح الدولة المصرية على الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاعات وإرساء السلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن ما جاء في كلمة السيد الرئيس بشأن المواقف الإيجابية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل تعبيرًا واضحًا عن تقدير مصر لكل من يسعى جديًا إلى إنهاء الحروب، وتحقيق الاستقرار، واحترام المصالح المشروعة للدول والشعوب.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الإشادة بجهود ترامب في ملف سد النهضة وتأكيده على أهمية نهر النيل لمصر كمصدر للحياة، تعكس دعمًا دوليًا مهمًا لموقف مصر العادل، وحرصًا على تحقيق حل منصف ومتوازن لهذه القضية الحيوية.

وأوضح مهنى، أن الحزب يجدد دعمه الكامل لما أعلنه السيد الرئيس من ثقة مصر في قدرة الجهود الدولية، وفي مقدمتها جهود ترامب، على إنهاء النزاعات في أوكرانيا، والأراضي الفلسطينية، والقارة الأفريقية، بما يحفظ الأمن الإقليمي والدولي ويخدم قضايا السلم العالمي.

وشدد مهنى، على أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية المصرية، ودعم توجهاتها الثابتة القائمة على احترام الشرعية الدولية، وتحقيق السلام القائم على العدالة، وحماية مقدرات الشعوب وحقوقها المشروعة، هو الداعم الأكبر والأول في تحقيق رغبات مصر في السلام والبعد عن الطموحات و الأطماع في التهجير القسري ومواصلة قتل الأبرياء.