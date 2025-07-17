«الشيوخ الأميركي» يوافق على خفض تمويل المساعدات

ابوظبي - سيف اليزيد - وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من اليوم الخميس على خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية، والبث العام بمليارات الدولارات، مما يمنح الرئيس الجمهوري انتصاراً آخر في الوقت الذي يبسط فيه سيطرته على الكونجرس دون معارضة تُذكر.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 لصالح طلب ترامب بخفض الإنفاق بتسعة مليارات دولار، والذي وافق عليه الكونجرس بالفعل.

وتتعلق معظم التخفيضات ببرامج مساعدة الدول الأجنبية التي تعاني من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية، وتلغي الخطة أيضاً مبلغ 1.1 مليار دولار كان من المقرر أن تحصل عليه هيئة البث العامة على مدى العامين المقبلين.

ويبرر ترامب والعديد من رفاقه الجمهوريين موقفهم بأن الإنفاق على البث العام هو تكلفة غير ضرورية ويرفضون تغطيتها الإخبارية قائلين إنها تتحيز ضد اليمين.

ومبلغ التسعة مليارات دولار المعرض للخفض شديد الضآلة بالنسبة للميزانية الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار، ولا يمثل سوى جزء ضئيل من جميع الأموال، التي وافق عليها الكونجرس وعلّقتها إدارة ترامب مع سعيها لإجراء تخفيضات شاملة، وكثير منها بأمر من إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.

ويجب إقرار التخفيضات بحلول يوم الجمعة وإلا ستنتهي مدة الطلب وسيتعين على البيت الأبيض الالتزام بخطط الإنفاق التي أقرها الكونجرس.