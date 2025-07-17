مكتب كنعان: ازالة بند توسيع مطمر الجديدة عن جدول اعمال مجلس الوزراء بعد اعتراض النائب كنعان

أعلن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان، انه "بعد مطالبة النائب كنعان في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة ​سياسات الحكومة​، الحكومة بمصارحة المواطنين بخطتها بمسألة النفايات وانتقاده لجدولة طلب مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر جديدة المتن، تمت ازالة هذا البند عن جدول أعمال الحكومة اليوم".

