الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلا للمناطق المتضررة في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي، رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزيف عون عن تمويل من الاتحاد للمناطق المتضررة في لبنان بأكثر من 600 مليون دولار أميركي.

أعلن ذلك مكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت في بيان اليوم الخميس.

أشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يساهم بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية "في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص".

ويتم تخصيص تمويل إضافي، بحسب البيان "للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب".

وأكد السفراء "الدور الحاسم الذي تؤديه قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024".

وأكد السفراء "التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام".