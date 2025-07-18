شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: علاقات متينة بين القاهرة والرياض تقود لنهضة شاملة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن العلاقات المصرية السعودية اليوم تعيش أزهى عصورها، وهو ما عكسه اللقاء الأخير بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية بمدينة العلمين.



وأوضح عبد العزيز أن هذه العلاقات ليست مجرد تعاون عادي، بل هي روابط أخوية وتاريخية وثيقة تُترجم على أرض الواقع بمشروعات وتعاون استراتيجي واسع النطاق، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية في البلدين واضحة نحو تعميق هذه الشراكة، سواء من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وأشار إلى أن الزخم الذي تشهده العلاقات انعكس بوضوح في إنشاء مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو منصة مهمة تهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات الشعبين، مؤكدًا أن هذه النقلة النوعية تعكس وعيًا متبادلًا بأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



وأضاف عبد العزيز أن اللقاء الأخير شهد تأكيدًا واضحًا على رفض أي حملات تشكيك أو إساءة للعلاقات المصرية السعودية، مشددًا على أن هذه العلاقات تستند إلى أسس صلبة لا تهزها الشائعات ولا المحاولات المغرضة.



واعتبر رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل مظلة أمان واستقرار للمنطقة بأسرها، بما تحمله من قيم تعاون صادق ومشاريع مستقبلية تعود بالنفع على الشعبين.