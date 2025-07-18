ترامب: نحن سنجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم

أشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الى أن "قانون جينيوس يضع الإطار لربط العملات الرقمية بالدولار الأميركي، ونحن سنجعل الولايات المتحدة عاصمة ​العملات المشفرة​ في العالم". وقال ترامب "مجموعة البريكس تنهار سريعا وأي من أعضاءه سيفرض عليهم تعريفة جمركية إضافية لأننا لن نسمح بالمساس بالدولار"، مضيفاً "لم يتمكن أي شخص من الدخول لبلادنا عبر الحدود الجنوبية خلال الشهر الماضي".

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