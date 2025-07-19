وزير الخزانة الأميركي: الاتفاق التجاري مع اليابان ما زال ممكنا

أكّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن اتفاقا تجاريا مع اليابان ما زال "ممكنا"، في ختام اجتماع في طوكيو مع مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى، فيما يقترب موعد سريان الرسوم الجمركية الجديدة المحدّدة في الأوّل من آب المقبل.

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