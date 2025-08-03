"المنار": الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا بقذائف هاون

أفادا قناة "المنار"، بأن "محلقة إسرائيلية القت ​قنبلة​ في بلدة كفركلا". كما ألقت محلقة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قذائف هاون 60 ملم قرب جبانة بلدة كفركلا.

