معاريف: نتانياهو يمنع مناقشة خطط الجيش في غزة وسط تحذيرات من استنزاف الوحدات

كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلي أنّ رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يطلب منذ أيام عقد جلسة نقاش لعرض خطط بشأن استمرار القتال في قطاع غزة، غير أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يرفض عقد هذه الجلسة ويمنع عرض تلك الخطط والموافقة عليها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إنّ الجيش لا يعرف ما الذي تريده القيادة السياسية، محذرًا من أنّ استمرار المهمة الحالية في غزة قد يسفر عن نتائج سلبية.

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ وحدات الخطوط الأمامية في الجيش الإسرائيلي تعاني من استنزاف هائل، مشيرًا إلى أنّ تمديد القتال في القطاع سيكون له أثر طويل الأمد على الوحدات والجنود.