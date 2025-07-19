ترامب يوقع قانونا بشأن العملات الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قانونا بشأن العملات الرقمية المربوطة بالدولار، أو ما يُطلق عليها "العملات المستقرة".

يضع القانون إطارا تنظيميا أوليا وضوابط لحماية المستهلك فيما يخص العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة ترتبط بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي بهدف تقليل تقلبات الأسعار.

وقد أقر مجلسا النواب والشيوخ القانون بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

يهدف هذا القانون إلى تعزيز ثقة المستهلك في قطاع العملات المشفرة الذي يشهد نموا سريعا، ويأتي إقراره في وقت يسعى فيه ترامب إلى جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

وكتب ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تورث سوشال" صباح الجمعة، معلنا توقيعه على القانون "تهانينا لأعضاء حزبنا الجمهوري العظماء على ما حققوه من إنجازات هائلة، مسجلين رقما قياسيا، في فترة زمنية قصيرة جدا".