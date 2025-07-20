شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان: نتعاون مع المجتمع المدنى لتغطية جميع المحافظات بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يمتلك أدوات فعالة لمتابعة العملية الانتخابية، من خلال 11 فرعًا منتشرًا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا مبذولًا للوصول إلى كافة المحافظات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتجاوز التحديات الجغرافية.

وأوضح "كارم"، في رده على تساؤلات الخليج 365، خلال اللقاء التنشيطي لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية سواء مرشحين أو ناخبين، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية ستتولى التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة في حال تلقي أي شكاوى، وستتابعها حتى يتم حلها، انطلاقًا من الدور الوطني المنوط بالمجلس في دعم مسار العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في نزاهتها.

وافتتح السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء التنشيطي للصحفيين والإعلاميين المعنيين بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس وخبراء العمل الحقوقي والإعلامي، في مقدمتهم مجدي عبد الحميد مدير المشروع الأوروبي، وعبد الجواد أحمد، وعصام شيحة عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز دور الإعلام في دعم المسار الديمقراطي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية.

وفي كلمته، أكد السفير كارم أهمية اللقاء التدريبي، خاصة أنه يُعقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.

وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن التغطية الإعلامية المحايدة للانتخابات ليست مجرد واجب مهني، بل هى مسؤولية حقوقية تستلزم الالتزام بالموضوعية والدقة، بما يكفل حق المواطنين في الوصول إلى معلومات متوازنة وموثوقة حول ما يجري في الميدان.



