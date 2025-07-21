شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا بالعشرات.. أشهر حوادث العبّارات في إندونيسيا حتى 2018 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل خمسة أشخاص على الأقل الأحد وفق ما أفاد خفر السواحل الإندونيسيون، بعد حريق ضخم اندلع على متن عبّارة.وأُنقذ أكثر من 200 آخرين، إذ كان عدد كبير من الركاب قفزوا في البحر للنجاة بحياتهم.وقالت وكالة الأمن البحري الإندونيسية بأن النيران اشتعلت في العبارة "كيه إم برشلونة 5" قبالة سواحل جزيرة سولاويزي، بعد أسابيع فقط من مقتل 19 شخصا على الأقل بغرق عبّارة قبالة جزيرة بالي السياحية.وجاء في بيان للوكالة "أفيد بمقتل خمسة أشخاص، من بينهم اثنان لم تُحدد هويتيهما بعد. في الأثناء، أنقذ 284 شخصا".وأضاف أن الحريق اندلع في مؤخر العبّارة في أثناء توجهها إلى مانادو، عاصمة مقاطعة سولاويزي، وقد قفز بعض الركاب في البحر وهم يرتدون سترات نجاة.ولفت إلى أن صيّادين ساعدوا أيضا في إجلاء ضحايا إلى جزر مجاورة، وقد نقل المصابون إلى أقرب مركز صحي.وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في مانادو جورج ليو ميرسي راندانغ لوكالة فرانس برس إن الحادثة وقعت على مسافة ساعة من منتجع ليكوبانغ في أقصى شمال سولاويزي.وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة البحث والإنقاذ سفينة تابعة لوكالة الأمن البحري الإندونيسية، ترش المياه على العبّارة التي كان لا يزال ينبعث منها دخان أسود.وقال جورج لفرانس برس إن "المهم هو أن ننهي عمليات الإنقاذ قبل حلول الليل" من دون أن يؤكد العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن العبّارة، وما زال سبب الحريق غير معروف.ومطلع الشهر الجاري، قضى ما لا يقل عن 18 شخصا في غرق عبارة كانت تقل 65 راكبا قبالة بالي.وفي مارس، انقلب مركب يقل 16 شخصا فيما البحر كان هائجا قبالة جزيرة بالي السياحية أيضا. وقضت أسترالية وأصيب شخص على الأقل.وفي 2018 قضى أكثر من 150 شخصا في غرق عبارة في بحيرة هي من الأكثر عمقا في العالم في جزيرة سومطرة.