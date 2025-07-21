شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أوروبية مرتقبة مع إيران وتهديدات بإعادة فرض العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

إيران ترفض وقف التخصيب

تحركات روسية وتحفظ في الدعم

الدمام - شريف احمد - تعتزم كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي المتعثر بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية رئيسية في إيران.وأكد مصدر دبلوماسي ألماني أن الدول الأوروبية الثلاث "على اتصال مع إيران لتحديد موعد لإجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن عدم استئناف المفاوضات قد يدفع نحو تفعيل آلية "الزناد"، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.طهران توافق مشروطًا.. ومكان المفاوضات قيد البحثفي المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع أن طهران وافقت على العودة للمحادثات مع الترويكا الأوروبية، مع استمرار التشاور بشأن الزمان والمكان، وسط تمسك إيراني بعدم ربط المفاوضات بأي شروط تتعلق بوقف التخصيب.وتؤكد إيران أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأن أنشطتها تهدف لأغراض مدنية مشروعة، وهو ما تنفيه الدول الغربية وإسرائيل التي تعتبر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% خطوة مقلقة.وتعرضت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان لقصف أمريكي في 22 يونيو، بعد أيام من ضربات إسرائيلية مفاجئة استهدفت مراكز عسكرية ونووية في طهران ووسط البلاد، في إطار حرب استمرت 12 يومًا.وأدى انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضربات إلى تعليق المحادثات التي كانت تُجرى بوساطة سلطنة عُمان بين طهران وواشنطن.في تطور لافت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، علي لاريجاني، في الكرملين يوم الأحد، وناقش الجانبان التصعيد الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني.وأوضح الكرملين أن بوتين أعرب عن "مواقف روسيا المعروفة تجاه التسوية السياسية" دون أن يصدر دعم صريح لسياسات إيران خلال المواجهة مع إسرائيل وأمريكا.وكان علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي، شدد الأسبوع الماضي على أن بلاده "لن تدخل في أي مفاوضات نووية إذا كانت مشروطة بوقف تخصيب اليورانيوم"، مؤكدًا أن "التخصيب حق سيادي لا يخضع للتفاوض".