الأسبوع المقبل.. أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا

مطالب روسية صارمة

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف اقترحت على روسيا جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد ساعات من قصف روسي أوقع مزيدًا من الضحايا.وفشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى.وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "أفاد سكرتير مجلس الأمن رستم عمروف بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل، ويجب تعزيز زخم المفاوضات".كما أكد الرئيس الأوكراني مجددًا استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه، قائلًا: "لا بدّ من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي ودائم".خلال المحادثات التي جرت الشهر الماضي، حددت روسيا قائمة من المطالب الصارمة، من بينها تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي ورفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها.ورفضت كييف المقترحات ووصفتها بأنها غير مقبولة، وتساءلت في ذلك الوقت عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات.وقال الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة مزيد من العقوبات.وتعهد ترامب أيضا تزويد أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة، برعاية شركاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما تتعرض مدنها لهجمات جوية روسية متزايدة.