شكر الوزير الأسبق ​بطرس حرب​، لرئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ ومكتب المجلس "استجابتهما لمطلبه بتسريع تحديد جلسة للنّظر في طلب الاتهام الموجّه إليه وعدد من الوزراء". وأكّد في بيان، "استعداده الكامل للمثول أمام الهيئة العامّة لمجلس النّواب، لتقديم مرافعته ودحض كل ما نُسب إليه من أفعال مخالفة للقانون"، مشدّدًا على "ثقته بالقضاء وبالمؤسّسات الدّستوريّة، وتمسّكه بمبدأ الشّفافيّة والمحاسبة".

كانت هذه تفاصيل خبر حرب أكد استعداده الكامل للمثول أمام هيئة مجلس النواب لتقديم مرافعته: نثق بالقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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