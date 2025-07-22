تدابير سير تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي، أن "السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الأربعاء 23-7-2025، ستُعقَد ​جلسة تشريعية​ عامّة في مجلس النّواب. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء".

وطلبت المديرية، من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.