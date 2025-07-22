شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسند يمامة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري بذكري ٢٣ يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدّم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الفريق أول عبدالمجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن ثورة يوليو ستظل محطة مضيئة في تاريخ الوطن، وثورة للشعب المصري بمختلف طوائفه

وأشار إلى أن قواتنا المسلحة كانت ولا تزال الحصن المنيع لحماية الدولة المصرية، ورمزًا للفداء والتضحية.

وأعرب رئيس حزب الوفد عن تقديره العميق للقيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهودها في حماية مقدرات الوطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وإعادة بناء الدولة الحديثة القوية.

واختتم الدكتور عبدالسند يمامة تهنئته بالدعاء بأن يُعيد الله هذه المناسبة على مصر بالمزيد من التقدم والاستقرار، وأن يحفظ قيادتها وجيشها وشعبها من كل سوء.