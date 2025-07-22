شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 ستظل حاضرة فى وجدان كل مصرى حر، باعتبارها علامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية، ونقطة انطلاق نحو الاستقلال الوطنى، والعدالة الاجتماعية، وبناء مؤسسات الدولة الحديثة.

ووجهت مديح فى بيان لها اليوم، خالص التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للثورة، مشيدةً بما قدمته القوات المسلحة من تضحيات عظيمة على مر العصور، بدءًا من ثورة يوليو وحتى اليوم، حيث لا تزال درع الوطن وسيفه فى وجه التحديات.

وأوضحت أن مبادئ ثورة يوليو ما زالت تلهم الأجيال الجديدة، وأن الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس السيسى اليوم، تعيد إحياء روح تلك الثورة العظيمة، من خلال تمكين الشعب، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة فى كل ربوع الوطن.

وشددت على أن ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية فى مسيرة البناء والتنمية، وتجديد العهد بمواصلة دعم كل ما فيه خير لمصر وشعبها، مؤكدةً أن تضحيات الماضى كانت الأساس لما نعيشه اليوم من استقرار ونهضة، وأن استكمال المسيرة واجب وطنى على كل مخلص غيور على هذا الوطن.