رئيس الوزراء الياباني: ندرس تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

اعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّه "لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري" الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن يعلّق عليه.

وقال إيشيبا للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية".

وأضاف "كحكومة، نعتقد أنّ الاتفاق سيحمي المصالح الوطنية".

وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بعد أن اشار ترامب الى اننا "أبرمنا للتوّ اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".