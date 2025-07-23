اعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّه "لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري" الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن يعلّق عليه.
وقال إيشيبا للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية".
وأضاف "كحكومة، نعتقد أنّ الاتفاق سيحمي المصالح الوطنية".
وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بعد أن اشار ترامب الى اننا "أبرمنا للتوّ اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني: ندرس تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.